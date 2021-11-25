ЮНЕСКО в международном масштабе отметит юбилеи Фикрета Амирова и Гаджи Зейналабдина Тагиева



Юбилеи Фикрета Амирова и Гаджи Зейналабдина Тагиева включены в программу юбилеев ЮНЕСКО.

Как сообщили в Министерстве культуры, в рамках 41-й Генеральной конференции ЮНЕСКО в программу юбилеев ЮНЕСКО на 2022-2023 годы включены 200-летие со дня рождения азербайджанского мецената Г.З.Тагиева и 100-летие композитора Фикрета Амирова, передает АПА.

Подтверждено празднование этих юбилеев на уровне ЮНЕСКО в международном масштабе.

«Традиция празднования на уровне ЮНЕСКО знаменательных событий, связанных с выдающимися личностями Азербайджана и историко-культурным наследием нашей страны, продолжается уже много лет, и в связи с этим Министерство культуры Азербайджанской Республики готовит специальные номинационные документы. В этом году в результате совместной деятельности Министерства культуры, Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики, постоянного представительства при ЮНЕСКО и Национальной комиссии по ЮНЕСКО в ЮНЕСКО были представлены соответствующие номинационные документы, связанные с юбилеями», — говорится в сообщении.