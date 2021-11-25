Байдену удалили предраковую опухоль

Медики идентифицировали полип, удаленный у президента США Джо Байдена в ходе колоноскопии. Его признали трубчатой аденомой — доброкачественной, но потенциально предраковой опухолью, которая не требует дальнейшего вмешательства, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление личного врача политика Кевина О’Коннора.

«У президента Байдена удалили из восходящей кишки 3-миллиметровый доброкачественный на вид полип… Взятый на гистологическое исследование образец был идентифицирован как трубчатая аденома, схожая с полипом, который у него удаляли в 2008 году», — сообщается в пресс-релизе Белого дома, распространенного с разрешения самого президента США.

О’Коннор добавил, что трубчатая аденома — это доброкачественное и медленно растущее образование, которое принято считать «потенциально предраковым повреждением». Сейчас президенту не требуется дальнейшее вмешательство, в данном случае рекомендуется проводить «обычные наблюдения».