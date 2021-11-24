Власти Хайфы отчитались о победе над кабанами

Мэрия Хайфы спешит поправить свой негативный имидж и публикует бодрый отчет, касающийся самой острой проблемы в городе — засилья диких кабанов. В последний год присутствие диких животных в Хайфе стало повсеместным. Кабаны разгуливали целыми семействами даже в кварталах Нижнего города, куда в прошлом не отваживались спускаться. Были и случаи нападения на людей и домашних животных. Выгул собак в вечернее время превратился в довольно напряженное занятие, поскольку были случаи нападения кабанов на собак, отмечает IsraelInfo.

Между тем, муниципалитет опубликовал вчера отчет, из которого явствует, что мэр Эйнат Калиш-Ротем побеждает в сражении с кабанами, изрядно подпортившими ее рейтинг. По мысли авторов отчета, об этом свидетельствует уменьшение количества жалоб. Во втором квартале число жалоб на кабанов уменьшилось на 17% по сравнению с январем-мартом, в третьем квартале на 33% по сравнению с предыдущим, а в незакончившемся 4-ом квартале еще на 31%.

Работники мэрии сравнили эти данные с жалобами на разбросанный мусор и увидели четкую зависимость между этими двумя явлениями. С июля жалоб на неубранный мусор было намного меньше, чем раньше.

В мэрии считают, что принятые ими меры приносят плоды, а именно — увеличение штата отдела по уборке, введение вечерних смен мусорщиков, ограждение и перевязывание цепями мусорных баков и т. п.

Городские власти усилили агитацию и даже заказали мультипликационный ролик о своих успехах. В нем два кабана встречаются у мусорной кучи, и обсуждают сытую жизнь, которую им обеспечивает город. А через месяц они стоят у чистеньких мусорных баков и жалуются на вынужденную диету.



На днях жители квартала Ахуза обнаружили возле своего дома раненого кабана. Вызванные на место ветеринары определили его состояние как очень тяжелое и решили умертвить животное. Считают, что кабан упал со скалы возле здания школы и разбился. По другой версии, его сбила машина — рядом находится автомобильная стоянка.

В тот же день местное издание «Кольбо Хайфа» сообщило, что мэрия намерена бороться с горожанами, которые подкармливают диких кабанов. Туда поступили жалобы на то, что многие жители квартала Неве-Шеанан кормят кабаньи семейства. Оказалось, что в парках Неве-Шеанана появились большие емкости с едой и питьем для кабанов. А одна сердобольная женщина так приручила кабанчиков, что с удовольствием омывает их во дворе водичкой из шланга. Другой человек намеренно льет воду в ямки, чтобы «свинки» могли заняться любимым делом — поваляться в грязи.