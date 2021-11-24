Во Франции подожгли машину мэра

Ночью неизвестные подожгли автомобиль мэра французского города Бриансон Арно Муржиа. Об этом градоначальник сообщил в своем Twitter.

«Этой ночью мой личный автомобиль, припаркованный рядом с домом, был подожжен и сгорел дотла. Благодаря действиям пожарных, которым я выражаю свою благодарность, огонь не распространился на здание, в котором спали мои соседи, их семьи, их дети и я», — написал Муржиа.

Он призвал президента Франции Эммануэля Макрона к «резкой» реакции на происшествие, подчеркивая, что подобная атака на государственного служащего «немыслима» в 2021 году.