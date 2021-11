Заповедник «Ичеришехер» и пакистанский Лахор подписали протокол о дружбе и сотрудничестве

Подписан протокол о дружбе и сотрудничестве между Управлением Государственного Историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» и городской администрацией города Лахор. Об этом в Twitter сообщил посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов.

«Протокол о дружбе и сотрудничестве был подписан между «Ичеришехер» и Лахор, Пакистан. Для меня большая честь быть свидетелем этих прекрасных моментов и участвовать в них», — сказал посол.

Protocol of Friendship & Cooperation was signed between Icerisheher (Inner City) of #Azerbaijan 🇦🇿 @icherisheher and Walled City of #Pakistan 🇵🇰 @WCLAuthority. Honored to witness this great moments and spoke on the occasion. @asgar_alakbarov pic.twitter.com/2PJ5HLRefJ

