Представители азербайджанской молодежи рассказали Зурабишвили о своих проблемах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с участниками форума «Новое поколение за плюрализм и демократию».

Как сообщает Report, на встрече, которая прошла во дворце Орбелиани, присутствовала активная азербайджанская молодежь из разных регионов Грузии, а также исполнительный директор Центра интеграции азербайджанцев в Грузии Орхан Пирвердиев. Он сообщил, что азербайджанская молодежь рассказала о своих проблемах в сфере образования.

Участники форума также посетили Парламент Грузии, где председатель комитета по иностранным делам Николоз Самхарадзе рассказал о приоритетах внешней политики Грузии, интеграции страны в европейские и евроатлантические структуры. Обсуждались также процессы, происходящие в регионе Южного Кавказа, и вопросы региональной безопасности.

Самхарадзе подчеркнул важную роль Грузии в обеспечении мира и стабильности в регионе.