Мать Саакашвили: Он очень подавлен, это не тот человек, что был раньше

Мать арестованного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который лечится в военном госпитале в Гори, рассказала, что он «очень подавлен» и стал другим человеком.

Об этом Гиули Аласания, мама Саакашвили, сообщила журналистам.

«Он очень подавлен, это не тот человек, что был раньше. Мы все, всё общество должны позаботиться о том, чтобы освободить этого человека. Сам Миша считает, что сейчас важный этап для борьбы. Мы все должны быть активными с целью освобождения Миши», — цитирует её РИА Новости.