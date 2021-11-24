Ахундов: Армяне совершили невиданные на земле зверства

«Армения — единственная в своем роде страна, которая полностью изменила архитектурный облик Еревана. Следы Иреванской крепости стерты. Единственный уцелевший памятник — Гёй мечеть. В Армении разрушено 850 зданий. Они трезвонят на весь мир о том, что Ереван — древний город, однако разрушили исторические памятники, полностью изменили 2000 топонимов».

Как сообщает Report, об этом сказал заведующий сектором политических исследований и аналитического анализа отдела общественно-политических вопросов Администрации президента Фуад Ахундов во время выступления на конференции «Великое возвращение: возрождение культуры».

По его словам, армяне совершили невиданные на земле зверства: «Они хотят стереть все следы азербайджанской культуры. Необходимо сфотографировать разрушенные памятники, так как там будут проводиться восстановительные работы и не останется следов разрушений».

«В настоящее время идет тяжелая информационная война. Надо показать миру происки армян», — сказал Ф.Ахундов.