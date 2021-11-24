«Освободительное движение» проводит в Ереване митинг

На площади Республики в Ереване в 18:30 стартовал митинг инициативной группы «Освободительное движение».

Движение представило три требования властям:

1. Предотвратить реализацию антиармянской программы демаркации и демаркации границы, в том числе с требованием опубликовать представленные на подпись документы,

2. Не позволить предоставить коридор Азербайджану.

3. Потребовать, чтобы власти Армении полноценно вооружили передовую и защищали территориальную целостность Армении.

Участники митинга во главе с инициативной группой проводят шествие по центральным улицам Еревана, призывая граждан присоединиться к борьбе, отмечает News.am.