Освобожденные земли Азербайджана в объективе шведских журналистов

Шведские журналисты Cawa media при поддержке Конгресса азербайджанцев Швеции посетили освобожденные территории Азербайджанской Республики. По итогам своего визита EU Reporter подготовил видеоролик «Азербайджан — экологические и гуманитарные вызовы».

В данном видео рассказывается о том, что шведские журналисты презентовали свои фотографии с минных полей, расположенных на освобожденных территориях Азербайджана, пишет media.az.

«Мы стали свидетелями ежедневной тяжелой работы сотрудников Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA). Например, на первой фотографии видно, как мина установлена прямо на дереве. Здесь также видно, какое количество разнообразных мин было установлено на освобожденных территориях», — говорится в данном видеоролике.

Кроме того, специально для приезжих журналистов было продемонстрированно, как взрывается мина.

В данном видео также рассказывается об экологическом ущербе, который нанесла Армения Азербайджану за период оккупации. Внимание уделяется реке Охчучай, содержание тяжелых металлов в которой в десятки раз превышает норму. Это связано с тем, что производственные сточные воды расположенных на территории Армении Каджаранского медно-молибденового завода и Кафанского комбината по очистке медных руд непосредственно сливаются в реку без очистки.

«Когда мы посетили реку, она была наполовину очищена, но стоял ужасный запах», — говорится в видео.

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