Пашинян провел переговоры с Оверчуком и Руденко

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с заместителем председателя правительства России Алексеем Оверчуком и замглавы МИД РФ Андреем Руденко. В ходе встречи стороны обсудили работу трехсторонней рабочей комиссии по разблокировке региональных коммуникаций.

Об этом говорится в сообщении в пресс-службы премьер-министра Армении.

«Собеседники обсудили вопросы, касающиеся повестки двустороннего сотрудничества между Арменией и Россией, а также деятельности трехсторонней рабочей группы вице-премьер-министров Армении, России и Азербайджана. Стороны коснулись перспектив восстановления транспортных коммуникаций в Закавказье, дальнейшего хода работ в рамках заявления премьер-министра Армении, президентов России и Азербайджана от 11 января», — говорится в сообщении.