В Dior извинились перед Китаем за скандальное фото



Французский дом моды Christian Dior извинился перед народом Китая после скандала из-за снимка, показанного в рамках выставки Lady Dior в Шанхае. Соответствующее заявление было опубликовано 23 ноября в социальной сети Weibo.

Ранее на фотоэкспозиции был показан портрет азиатской девушки, держащей сумку, который вызвал волну возмущения в китайских СМИ и соцсетях. По мнению многих жителей страны, снимок выставляет китайских женщин в «плохом свете».

В Dior отметили, что когда в сети появилась критика со стороны общественности, модный дом «придал этому большое значение» и сразу же удалил фотографию на официальном сайте и снял с выставки.

«Dior, как и всегда, с уважением относится к чувствам китайского народа, строго соблюдает китайское законодательство и сотрудничает с соответствующими департаментами в целях проверки и одобрения всех публично выставляемых работ. Если был допущен какой-либо промах, мы всегда готовы выслушать замечания, а затем своевременно исправить ошибку. Искренние намерения Dior в отношении китайского общества и потребителей непоколебимы», – подчеркивается в заявлении