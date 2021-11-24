Михаил Швыдкой намерен посетить Шушу во второй раз



Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой намерен к весне или лету 2022 года посетить город Шуша.

Как признался Швыдкой, для него эта поездка будет очень важным событием в жизни, передает «Спутник-Азербайджан».

«Первый раз я был в городе Шуша в 2009 году вместе с Поладом Бюльбюльоглу в рамках миссии трех послов. Тогда мы старались нащупать какие-то пути диалога между гражданским обществом Азербайджана и Армении. Я видел, с каким трепетом и со слезами на глазах Полад трогал стены своего дома. Сейчас же у него появилась возможность восстановить дом отца и превратить его в музей. Полад старается, чтобы там был не только мемориальный музей, но и проводился фестиваль», – отметил он.

Напомним, Швыдкой прилетел в Баку для участие на международном форуме на тему «Низами Гянджеви: мост между культурами», который стартовал в Баку 24 ноября и продолжится до 26 ноября.