В Иране прошла очередная акция протеста из-за нехватки воды

В городе Шехре-Корд — административном центре провинции Чехармехаль и Бахтиария на юго-западе Ирана — прошла акция протеста против нехватки воды на фоне засухи, сообщает гостелевидение.

Толпа выразила протест против водного дефицита и потребовала от властей решения проблемы в рамках комплексного плана-проекта.

Из-за климатических условий, недостаточного объема осадков и политики, проводимой государством, в таких провинциях Ирана, как Хузестан, Исфахан, Йезд и Чехармехаль и Бахтиария наблюдаются серьезные проблемы с обеспечением населения водой.

По причине засухи в Чехармехале и Бахтиарии пересохли источники, колодцы и реки, снизился объем воды в водохранилищах.

Более половины населения провинции страдает от нехватки воды. Воду доставляют водовозами почти в 300 деревень.

Засуха, наблюдаемая в Иране в последние годы, привела к высыханию реки Заянде в Исфахане и угрожает исчезновением озеру Урмия.

Кроме того, под угрозой высыхания находятся многие озера и реки в различных частях страны.