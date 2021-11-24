Гендиректор МАГАТЭ назвал переговоры с Ираном безрезультатными

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал безрезультатными переговоры с представителями Ирана в ходе его очередной поездки в Тегеран.

Гросси во вторник вечером завершил двухдневную поездку в Тегеран, передает РИА Новости.

«23 ноября 2021 года у меня были встречи в Тегеране с вице-президентом Ирана и главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами и министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом. Несмотря на все мои усилия, эти обширные переговоры и обсуждения для урегулирования нерешенных вопросов по гарантиям Ирана, подробно изложенные в двух докладах, не принесли результата», — заявил Гросси, выступая перед советом управляющих МАГАТЭ.