СМИ: В Турции прекращены продажи продукции Apple из-за курса лиры

В Турции прекращены продажи товаров от компании Apple из-за курса валют и резкого снижения стоимости турецкой лиры. Об этом сообщил Habertürk.

24 ноября стоимость одного доллара превысила 13 турецких лир.

Сообщается, что ранее турецким гражданам было выгоднее покупать продукцию Apple из-за рубежа, в частности, через своих знакомых. Это связано с наличием нескольких налогов и сборов, которые взымаются на территории Турции и увеличивают стоимость товара. В цену могут закладываться, например, налог на технические устройства, сбор за регистрацию номера IMEI, а также в пользу государственной телерадиокомпании TRT и министерства культуры.

Однако в настоящее время турецкие цены из-за курса валют оказались гораздо ниже, чем, к примеру, в США. В связи с этим, Apple приняла решение о пересмотре стоимости своих продуктов в стране и пока запретила оформлять заказы на официальном сайте, не давая положить товары в корзину из-за их «временного отсутствия».