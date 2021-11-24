Bloomberg прогнозирует рост цен на топливо в Турции этой ночью

Повышение цен на бензин и дизельное топливо может быть введено в ночь с 24 на 25 ноября из-за падения курса турецкой лиры, сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В результате ослабления национальной валюты цена за 1 литр бензина увеличится на 1 лиру 1 куруш ($0,07), а стоимость 1 литра дизельного топлива на 1 лиру 5 курушей ($0,08).

После данных мер средняя цена литра бензина в Стамбуле составит 9,66 лир ($0,74), а 1 литра дизеля — 9,77 лир ($0,75).

Данные торгов свидетельствуют, что в среду курс турецкой национальной валюты лиры по отношению к доллару США третий день подряд начинает с падения.