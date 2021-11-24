Украина начала спецоперацию на границе с Беларусью из-за мигрантов

Украина объявила о начале проведения спецоперации «Полесье» на границе с Беларусью с целью недопущения усугубления ситуации с нелегальными мигрантами. Об этом сообщает пресс-служба государственной пограничной службы республики в Facebook.

По данным ведомства, на сегодняшний день угроза перенаправления потока беженцев в Украину довольно высока, поэтому для предотвращения развития миграционного кризиса было решено усилить охрану государственной границы. Отмечается, что операция координируется государственной пограничной службой и проводится совместно с силами Национальной гвардии, Национальной полиции, Вооруженных сил Украины (ВСУ) и другими задействованными резервами.

Для проведения операции было увеличено число пограничников, а также сил и средств в местах возможных прорывов беженцев на территорию страны. В пограничной службе подчеркнули, что в ходе мероприятий будут активно применяться беспилотные летательные аппараты (БПЛА), авиация и технические средства наблюдения.