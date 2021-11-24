ЕС обвиняет Беларусь в миграционном кризисе

Верховный комиссар Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявил, что кризис с мигрантами на польско-белорусской границе искусственно создан Минском, сообщает РАИ Новости со ссылкой на заявление Жозепа Борреля на встрече с журналистами по итогам визита в Душанбе для участия в 17 конференции в формате ЕС-Центральная Азия.

«Это кризис, искусственно созданный властями Беларуси, которые воспользовались ситуацией с мигрантами», — сказал Верховный комиссар Евросоюза.

По его словам, в ходе министерской встречи с главами МИД Центральной Азии достигнута договоренность с Узбекистаном о прекращении рейсов из Ташкента в Минск.

«Обманутые мигранты пользуются этим рейсом, чтобы попасть в Беларусь, где им пообещали, что не будет проблем по переходу границы Беларуси и Евросоюза», — сказал Боррель.