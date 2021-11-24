Глава ВОЗ заявил о «шокирующем дисбалансе» в доступе к вакцинам от коронавируса в мире

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвал «шокирующим дисбалансом» ситуацию с распределением вакцин от коронавируса в мире.

«Сохраняется шокирующий дисбаланс в глобальном распределении вакцин. Всего в мире применено более 7,3 млрд доз вакцины, однако около 70% этого количества ушло всего в 10 стран», — сказал глава ВОЗ, выступая во вторник на семинаре Сообщества развития Юга Африки (САДК). Он отметил, что на настоящий момент полностью вакцинированы почти 40% жителей планеты, «но в Африке — только 6%». Текст выступления распространила в Женеве пресс-служба ВОЗ, передает ТАСС.

По словам Гебрейесуса, «такое же неравенство» наблюдается и в доступе к тестам на коронавирус и к средствам лечения. При этом потенциально неравенство, считает он, в будущем сохранится и в доступе к новым средствам борьбы с пандемией, проходящим сейчас испытания, поскольку поставки будут ограниченными, а сами эти средства — дорогостоящими.

Гендиректор напомнил о поставленной ВОЗ задаче добиться охвата прививками до конца года не менее 40% населения во всех странах. Для этого требуется 11 млрд доз вакцины, сказал он. Глава ВОЗ призвал «резко нарастить производство» вакцин в странах с низкими и средними доходами на душу населения.

К настоящему времени производство препаратов «сосредоточено в нескольких государствах», отметил он. В ВОЗ считают увеличение производства вакцин в Африке «ключевым приоритетом». Гебрейесус подчеркнул, что для этого необходимо «устранить барьеры», препятствующие наращиванию производства, а также приостановить на время пандемии действие прав интеллектуальной собственности на вакцины, диагностические и терапевтические средства. «Прибыли и патенты должны отойти на второй план, уступив место праву на охрану здоровья», — заключил гендиректор ВОЗ.