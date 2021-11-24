Врач Саакашвили рассказал, сколько займет реабилитация политика

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили ослаб после длительной голодовки, на его реабилитацию потребуется несколько месяцев. Об этом заявил журналистам во вторник личный врач политика Николоз Кипшидзе, который осмотрел его в военном госпитале города Гори.

«У него общая слабость. Он слаб, как и любой человек после болезни. В этом нет ничего удивительного», — сказал Кипшидзе. По словам врача, кровяное давление политика и результаты ряда лабораторных исследований находятся «в пределах нормы». «Конечно же, что-то надо еще исправить. Я еще раз повторюсь, реабилитация — это долгий процесс. Он не закончится за четыре-пять дней. Для этого потребуется несколько месяцев», — сказал Кипшидзе.

Бывшего грузинского лидера также осмотрели члены консилиума при омбудсмене Грузии. По их словам, Саакашвили идет на поправку, однако для его полного восстановления многое еще предстоит сделать.