В Турции прошли протестные акции после сильного падения курса лиры

Стихийные акции протеста прошли в нескольких турецких городах, включая Стамбул и Анкару, на фоне падения курса турецкой лиры. Об этом информировал телеканал Halk TV.

Демонстранты, в частности, скандировали лозунги с требованием отставки правительства Реджепа Тайипа Эрдогана, некоторые из них также призывали отстранить от власти правящую Партию справедливости и развития. Отмечается, что среди участников акции были местные студенты.

Как передает телеканал, в целях поддержания общественного порядка к местам проведения демонстраций прибыли сотрудники полиции. Сообщалось о ряде задержаний протестующих.

Турецкая лира во вторник в очередной раз побила рекорд своего падения, обесценившись по отношению к доллару до 13,5 лир за единицу американской валюты. Об этом свидетельствовали онлайн данные биржевых торгов. При этом с начала года турецкая валюта девальвировалась на 70%, что стало одним из самых крупных падений стоимости нацвалюты за последние годы. В январе за доллар давали порядка 7,3 лир.