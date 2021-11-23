Лавров набросился на Запад в связи с политизацией климатических проблем

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные страны предпринимают попытки политизировать климатические проблемы, с которыми столкнулось мировое сообщество. Слова главы внешнеполитического ведомства приводит РИА «Новости».

«Уже сегодня можно констатировать, что ряд влиятельных стран, в том числе ЕС, пытаются ее (климатическую повестку) политизировать и использовать в качестве инструмента протекционизма», — сказал Лавров на форуме «Международная повестка российского бизнеса: вызовы, риски, стратегия взаимодействия с государством».

Ранее российский министр иностранных дел, выступая на 18-й министерской сессии Совета Баренцева/Евро-Арктического региона, указал на экологические улучшения в районе Баренцева моря. Он отметил, что и для моря, и для региона в целом изменение климата остается одним из ключевых вызовов.