Мужчина совершил суицид на борту самолета

Пассажирка рейса Шарм-эш-Шейх – Самара, на котором мужчина покончил с собой, раскрыла подробности инцидента, сообщает сайт «Курьер.Среда».

«Мужчина этот изначально сидел спереди самолета с двумя женщинами. Как они мне рассказали, в какой-то момент он начал трястись, нервничать, перебирать лямку от сумки в руках. Они попросили стюардесс его пересадить от них. Те его пересадили ближе к хвосту самолета», — рассказала пассажирка.

По ее словам, вскоре после взлета мужчина встал и пошел в туалет, а после по громкой связи было объявлено, что в хвост самолета требуется медик. Она отметила, что люди при этом были «в панике».

В Каире полиция опросила всех свидетелей, участвовавших в спасении жизни мужчины. Спустя пять часов самолет с телом на борту в багажном отделении вылетел в Самару.

По информации авиакомпании S7, инцидент произошел 22 ноября во время выполнения рейса S7 6619. Один из пассажиров после взлета ушел в уборную и долго оттуда не возвращался, что насторожило бортпроводников. Спустя 20 минут пассажиры и члены экипажа самолета смогли открыть санузел, в котором обнаружили мужчину без сознания. Как рассказали в S7, бортпроводники и оказавшиеся на борту медики проводили сердечно-легочную реанимацию пассажиру до приземления самолета. В аэропорту Каира его передали врачам, но, несмотря на реанимационные действия, спасти его не удалось.