Власти Италии оштрафовали Apple и Amazon

Антимонопольный регулятор Италии (Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato, AGCM) оштрафовал Apple Inc. и Amazon.com Inc. в общей сложности на 203 млн евро за сговор с целью исключения реселлеров продукции Apple, а также принадлежащего ей бренда Beats, из итальянского сегмента Amazon, пишет «Интерфакс».

AGCM заявил во вторник, что Apple оштрафована на 134,5 млн евро, Amazon — на 68,7 млн евро. Регулятор также потребовал от американских технологических гигантов разрешить всем реселлерам продукции Apple и Beats предлагать товары на amazon.it.

В 2018 году Apple и Amazon заключили соглашение, в соответствии с которым интернет-ритейлер допускал на свою площадку в Италии лишь избранных реселлеров продукции Apple и Beats, блокируя остальных, отметил AGCM.

Это соглашение также ограничивало трансграничные продажи, фактически позволяя Apple и Amazon ограничивать число продавцов, которым было разрешено реализовывать продукцию, ущемляя интересы реселлеров в нарушение соглашений Европейского союза, заявил регулятор.

Apple и Amazon заявили, что не согласны с решением AGCM и намерены обжаловать его.