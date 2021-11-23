Армения и Азербайджан взаимно признали территориальную целостность в рамках СНГ, заявил Пашинян

Армения и Азербайджан взаимно признали территориальную целостность в рамках СНГ. Об этом премьер-министр Никол Пашинян заявил во вторник, отвечая на вопрос Sputnik Армения во время прямого эфира на Facebook.

По словам Пашиняна, демаркация и делимитация границы, карабахская проблема, открытие коммуникаций – это отдельные вопросы, по которым требуется разная методика обсуждений.

«Тогда тоже существовала проблема Карабаха. Вопрос в следующем: проблема Карабаха– это проблема территории? В нашем понимании, это вопрос права», – пояснил Пашинян.

Что касается разблокирования коммуникаций, то рабочая группа, созданная на основе заявления 11 января пришла к выводу, что дороги будут действовать в рамках суверенности и территориальной целостности стран, а использовать дороги можно на паритетной основе, отметил он.