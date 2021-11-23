Пашинян коснулся возможности выхода Армении из ОДКБ

Премьер-министр Никол Пашинян не думает, что может рассматриваться вопрос выхода из ОДКБ. Об этом он заявил на онлайн-пресс-конференции 23 ноября

Отвечая на вопрос о возможности выхода из ОДКБ, армянский премьер заявил, что не думает, что могут рассматриваться подобные обстоятельства. Он напомнил, что ОДКБ предполагает не только многосторонний формат, но и является важным каналом и площадкой работы с РФ. Армения будучи председателем организации должна стремиться сделать так, чтобы ОДКБ увеличила свое участие в обеспечении безопасности в регионе.

Вместе с тем, Пашинян заявил о наличии нескольких важных фактов, которые надо не критиковать, а принять как реальность. Это участие нескольких стран ОДКБ в организации тюркских государств, подписав вместе с Турцией и Азербайджаном соответствующую стратегию. Это реальность, которая не может не воздействовать на контекст, заметил Пашинян, слова которого приводит News.am.

Одновременно он заявил, что Россия является стратегическим союзником Армении, и партнерство это неоценимо. Деятельность российских миротворцев Пашинян оценил очень высоко. При этом Пашинян констатировал, что Россия при этом не враг Азербайджана, но друг и союзник, и потому пытается решать не силовыми методами, а искать решение дипломатическим путем. По словам Пашиняна, и в Армении не хотят силовых методов, никто не хочет, чтобы кто-то из стран ОДКБ был втянут в войну.

Пашинян вновь заявил, что Армения будет преследовать защиту своих прав и интересов, и в этом не будет ограничена в своих действиях в разных повестках и на разных площадках, используя готовность к сотрудничеству и опыт других стран.