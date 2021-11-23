Путин рассказал Аббасу, как решить палестинский вопрос

Позиция российской стороны по вопросу урегулирования палестинской проблемы остается неизменной: она должна решаться в соответствии с подходами Совбеза ООН и с учётом интересов жителей региона. Об этом заявил президент России Владимир Путин на переговорах с лидером Палестины Махмудом Аббасом, которые состоялись в Сочи во вторник.

«Палестинская проблема должна решаться в соответствии с ранее принятыми решениями на уровне Совета Безопасности на уровне Организации Объединенных Наций, на справедливой основе, которая учитывает интересы всех людей, которые проживают в этом регионе», — подчеркнул российский лидер (цитата по «Лайфу»).