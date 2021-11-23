Пашинян: 9 ноября — сложный и тяжелый день для нас

Была идея 9 ноября провести трехстороннюю онлайн-встречу, но я сказал, что идея этой встречи для нас проблематична. Об этом в прямом эфире Общественного телевидения 23 ноября заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос корреспондента Новости Армении – NEWS.am о том, была ли достигнута предварительная договоренность об онлайн-встрече Путин-Алиев-Пашинян в период с 9 по 17 ноября, и если да, то кто отказался и почему?

«Я ясно дал понять, что 9 ноября — сложный и тяжелый день для нас, но если выяснится, что по итогам этой встречи мы сможем достичь согласия вокруг конкретного результата, например, вокруг решения вопроса о пленных, то я готов принять эту горечь и участвовать в этой онлайн-встрече. Когда позже выяснилось, что мы не можем прийти к такому согласию, я, отметив, что символика 9 ноября для нас не очень хорошая, предложил перенести встречу на 15 ноября. До 15 ноября было предложение провести онлайн-встречу 26 ноября.

Я сказал, что это приемлемо для нас. Тогда возникла идея провести встречу не онлайн, а лицом к лицу»,- отметил он.