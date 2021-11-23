По базе США в Сирии ударили ракеты

По американской базе Харраб-эль-Джейр, находящейся в провинции Хасеке в Сирии, были выпущены ракеты. Об этом, как пишет «Газета.ру», сообщает сирийское информационное агентство SANA, ссылаясь на источники.

Согласно их сведениям, по военному аэродрому на базе Харраб-эль-Джейр, которую используют американские военные, было выпущено не менее пяти ракетных снарядов.

Как передает агентство, после случившегося с базы было поднято несколько вертолетов США. Они пытались найти район запуска ракет.

Информация о возможных погибших или материальном ущербе не поступала.