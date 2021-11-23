Саакашвили стало лучше

Состояние здоровья экс-президента Грузии Михеила Саакашвили улучшилось. Об этом заявил член медицинского совета, следящего за здоровьем Саакашвили, Сандро Цискаридзе, сообщает IPN во вторник, 23 ноября.

По его словам, общая тенденция состояния здоровья Саакашвили положительна, однако некоторые неврологические расстройства еще предстоит вылечить.

«Я не могу рассказать вам подробностей, потому что это определенные медицинские детали, которые неэтично обсуждать в широкой аудитории. Общая тенденция положительна, хотя некоторые неврологические расстройства остаются, на устранение которых, конечно, нужно время», — сказал Цискаридзе.

В то же время насчет судебного заседания по делу Саакашвили, которое должно состояться через несколько дней, медики пока не могут сказать, сможет ли Саакашвили присутствовать на процессе.