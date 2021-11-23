Telegram исключил каналы чиновников и госструктур из рекламной платформы



Telegram исключает каналы чиновников и госструктур из рекламной платформы, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в комментариях своего телеграм-канала.

«Сейчас мы исключаем из рекламной платформы каналы чиновников и госструктур», — сказал Дуров, отвечая на вопрос пользователя, будет ли реклама появляться в каналах государственных структур и политиков, так как в тестовом режиме она была там замечена.

В октябре Telegram сообщил о запуске рекламной платформы, сообщения размещаются в каналах, имеющих более 1 тысячи подписчиков, тексты ограничены 160 символами. Мессенджер отметил, что содержание рекламных сообщений основано исключительно на темах каналов, в которых они появляются — это значит, что пользовательские данные не анализируются, каждый посетитель канала в Telegram будет видеть одно и то же сообщение.