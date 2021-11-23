Назарбаев решил отказаться от поста лидера правящей партии «Нур Отан»



Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отдаст действующему лидеру страны Касым-Жомарту Токаеву пост лидера правящей партии «Нур Отан». Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай.

«В ходе расширенного заседания политического совета Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя партии Nur Otan, подчеркнув, что партию должен возглавлять президент страны. Процедура передачи полномочий будет осуществляться в соответствии с уставом партии», — заявил Укибай.

Нурсултан Назарбаев ушел в отставку с поста президента Казахстана в марте 2019 года, пробыв у власти почти 30 лет. Он носит титул лидера нации (Елбасы), а также остается пожизненным главой Совета безопасности.

В апреле 2021 года Назарбаев решил передать Токаеву пожизненный пост главы Ассамблеи народа Казахстана (АНК).