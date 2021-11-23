Песков: Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает агрессивных планов

Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает агрессивных планов, неверно заявлять обратное, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы уже неоднократно заявляли на самых разных уровнях, что Россия не собирается ни на кого нападать. Россия не вынашивает никаких агрессивных планов. И совершенно неправильно заявлять об обратном. И совершенно неправильно любые перемещения вооруженных сил РФ по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами. Это не так», — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, при каких условиях Кремль допустил бы применение против Украины и может ли он гарантировать, что этого не произойдет.

Он отметил, что американские и украинские СМИ утверждают, что Россия готовится к агрессии против Украины, а российская сторона утверждает, что Украина планирует агрессивные действия против Донбасса, против самопровозглашенных республик — ЛНР и ДНР, » и это «нюанс, который нужно понимать и правильно это трактовать».