В правительстве Барбадоса объявили, что снимут Елизавету II с поста главы государства



Правительство Барбадоса планирует снять королеву Великобритании Елизавету II с поста главы государства в качестве символического шага, сообщает агентство Bloomberg.

«Это монументально, с нашей точки зрения. Это следующий шаг в нашем путешествии — перерезание пуповины, которая соединяет нас с Великобританией», — заявил Сулейман Бюльбюля, член комитета, созванного по вопросам политики.

Предполагается, что официальное снятие Елизаветы II с ее должности будет произведено 30 ноября. Генерал-губернатор Барбадоса Сандра Мэйсон одновременно станет официальной главой государства в ранге президента страны.

Барбадос является президентской республикой, он находится на острове в группе Малых Антильских островов на востоке Карибского моря. Барбадос получил независимость от Великобритании в 1966 году, однако продолжает находится в составе британского Содружества наций.

Ранее Принц Гарри и Меган Маркл отказались от приглашения провести рождество с Елизаветой II.