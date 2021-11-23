В России мигранты будут получать карты с чипом о пройденной дактилоскопии

МВД России с 29 декабря будет выдавать трудовым мигрантам и иностранцам, прибывшим в Россию на срок более 90 дней, документы, в том числе пластиковые карты с электронным носителем информации, о прохождении обязательной дактилоскопии и фотографирования. Соответствующий приказ подписал глава ведомства Владимир Колокольцев, передает ТАСС.

«Утвердить форму документа, подтверждающего прохождение иностранным гражданином или лицом без гражданства, прибывшим в РФ в целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности, на срок, превышающий 90 календарных дней, либо в целях осуществления трудовой деятельности, обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования, в форме карты с электронным носителем информации», — говорится в приказе, с которым ознакомился ТАСС.

Данным приказом также утверждается форма документа о прохождении обязательной дактилоскопии и фотографирования без электронного носителя информации, приводятся их описание и порядок учета. «Настоящий приказ вступает в силу с 29 декабря 2021 года», — сказано в утвержденном документе.

Так, документ с электронным носителем информации имеет форму пластиковой карты размеров 85,6 на 53,98 мм, лицевую и оборотную стороны. На лицевой стороне размещается цветная или черно-белая фотография иностранного гражданина размером 30 на 40 мм с изображением лица анфас. Также карта будет содержать идентификационную нумерацию документа, на ней будет указана фамилия, имя, отчество, дата рождения и пол.

На обратной стороне будут указаны сведения о гражданстве иностранца, документе, удостоверяющем личность. Также там будет размещаться электронный носитель информации в виде микросхемы с бесконтактным интерфейсом, содержащий сведения об иностранном гражданине, которому выдан данный документ. Кроме того, чип будет содержать электронное изображение папиллярных узоров указательных пальцев рук, а в случае невозможности их сканирования папиллярных узоров других пальцев рук.

Согласно приказу МВД, документы, подтверждающие прохождение иностранцами обязательной дактилоскопии и фотографирования, в том числе с электронным носителем информации, после их оформления заносятся в журнал учета поступления бланков документов. Должностное лицо должно внести в него серию и номер бланка выдаваемого документа, его вид — на бумажном носителе или в форме карты с электронным носителем информации, а также проставить свою подпись.