США не будут смягчать санкции против Ирана

Соединенные Штаты не будут принимать такие односторонние меры, как смягчение санкций, для возвращения Ирана к переговорам по ядерной сделке.

Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов, передает ТАСС.

«Мы очень четко давали понять, с какой стороны ни посмотри, что мы не готовы и не будем предпринимать односторонние шаги в качестве приманки только для того, чтобы переговоры пошли», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности смягчения санкций.

«Взаимный возврат к соблюдению договоренностей в интересах Соединенных Штатов, это в интересах других членов группы «пять плюс один» [Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция], и это, как пришли к выводу предыдущие правительства Ирана, в интересах Тегерана, если мы сможем этого достичь», — считает Прайс.