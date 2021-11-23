Саакашвили: До «революции роз» Грузия была территорией, а затем стала государством

Заключенный политик Михаил Саакашвили заявил, что после «революции роз», по итогам которой он и его команда пришли во власть в 2003 году, Грузия из территории превратилась в государство. Об этом он написал в своем Facebook.

«Революция роз» создана вами, народом, и хочу напомнить, что до революции Грузия была территорией, а затем стала государством… Грузия была во тьме и расцвела», — заявил Саакашвили.

Он подчеркнул, что грузинский народ — особенный и не заслуживает «нищеты и тьмы».

Экс-президент Грузии добавил, что если бы он не верил в смелость своего народа, то не рисковал бы жизнью и не вернулся бы на родину. Саакашвили считает, что поколение «революции роз» тогда впервые смогло поступить в университеты без выплаты взяток, пройти учебу в других государствах за счет Грузии и жить свободно.