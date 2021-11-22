Турецкие парикмахеры постригли сирийских сирот

Турецкие парикмахеры-добровольцы предоставили свои услуги 110 детям-сиротам в провинции Идлиб на северо-западе Сирии.

Молодежное крыло турецкого Фонда гуманитарной помощи «Права и свободы человека» (İHH) прилагает все усилия для того, чтобы оказать поддержку сирийским детям.

По словам представителя молодежного крыла İHH в Сирии Исмаила Йылмаза, по линии фонда мероприятия для детей-сирот прошли в детских домах в населенных пунктах Сармада и Килли.

«На фоне пандемии в регионе ограничена работа парикмахерских. Фонд выступил с инициативой в этом направлении по просьбе сотрудников детских домов. В рамках мероприятия, организованного молодежным крылом IHH, турецкие парикмахеры из различных турецких провинций прибыли в Идлиб и постригли 110 детей. Благодарим всех, кто внес вклад в эту акцию», — сказал Йылмаз (цитата по «Анадолу»).