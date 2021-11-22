В Иране хотят штрафовать за содержание домашних собак

Группа депутатов Исламского консультативного совета Ирана выдвинула законопроект, в котором содержание домашних собак будет наказываться крупным штрафом, а арендаторам будет запрещено сдавать жилье хозяевам собак и кошек. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Daily Sabah.

По нормам ислама держать собаку в доме считается «нечистым», но духовенство в Иране жестко относится ко всем домашним животным. Они также считают, что выгул собак вызывает панику среди населения и пугает детей.

При этом, отмечается, что количество владеющих домашними животными иранцев, особенно, среди молодого поколения, существенно возросло за последние несколько лет.