Саакашвили в тюрьме пытали, заявил его адвокат

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, находясь в заключении, подвергся пыткам, заявил его адвокат Димитри Садзаглишвили. Слова защитника приводит «Интерфакс».

Адвокат также выразил мнение, что Саакашвили является политзаключенным, и этому «есть прямые подтверждения».

«В нормальных странах за пытки и нечеловеческое обращение заключенного выпустили бы на свободу, во всяком случае, предоставили бы возможность выздоровления не в условиях заключения, а в гражданской клинике», — сказал Садзаглишвили.