Акар обвинил Афины в провокационной риторике и агрессивных действиях

Греция прибегает к провокационной риторике и агрессивным действиям, способствующим росту напряженности в регионе. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в понедельник на заседании с участием начальника Генштаба Яшара Гюлера и командующих родами войск.

По его словам, Турция внимательно отслеживает происходящее в акватории Эгейского моря и в Восточном Средиземноморье, максимально избегая враждебных действий при защите своих национальных интересов. «Все шаги Анкара в регионе предпринимаются продуманно и с хладнокровием, тогда как греческая сторона пытается исказить реалии региона, и позиционировать Турцию в качестве страны-агрессора, а саму Грецию — жертвой. Хотя реалии налицо. Именно Греция проводит курс на экспансию и агрессию», — сказал Акар (цитата по «Анадолу»).

Глава оборонного ведомства Турции привлек внимание к действиям греческих военных, применяющих силу против беженцев и мигрантов посреди Эгейского моря. «Заявляя о правах человека, греческие военные при этом прокалывают надувные лодки с мигрантами и обстреливают беззащитных людей посреди моря, что является преступлением против человечности. Налицо, лицемерие и двуличие», — подчеркнул министр.