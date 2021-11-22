В iPhone нашли серьезную проблему



Компания Apple предложит владельцам iPhone 12 или 12 Pro бесплатный ремонт из-за проблем с динамиком. В Купертино официально признали дефект.

Проблема носит аппаратный характер — на некоторых смартфонах разговорный динамик перестает функционировать во время звонков. «Оглохший» iPhone невозможно реанимировать программным способом, им требуется замена разговорного спикера.

Сервисная кампания распространяется на iPhone 12 и 12 Pro, которые были выпущены с октября 2020 года по апрель 2021 года. Все проблемные устройства будут обслуживаться бесплатно в авторизованном сервисе Apple.

Бесплатный ремонт будет доступен во всем мире, хотя Apple и оставляет за собой право «ограничивать обслуживания в зависимости от страны, в которой была совершена покупка». Интересно, iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max не входят в эту программу, хотя оснащены точно таким же динамиком.