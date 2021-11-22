Продлен срок соглашения между Азербайджаном и ООН

Президент Ильхам Алиев подписал закон об утверждении «Протокола о продлении срока действия Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН о Программе партнерства ФАО-Азербайджан».

Срок действия документа продлевается до 31 декабря 2021 года с целью завершения исполнения обязательств сторон по соглашению.

Программа партнерства между Азербайджаном и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) была подписана 25 мая 2015 года.