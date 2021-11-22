В Кремле оценили сообщения в СМИ о подготовке военной операции против Украины

Пресс-секретарь президента России прокомментировал сообщения в западных СМИ о том, что Москва якобы готовится к вторжению на территорию Украины, и сделать она это собирается с трех фронтов: с территории Крыма, через Белоруссию и с материка.

«Мы видим, что идет целенаправленная информационная кампания, для вбросов используются (агентство) Bloomberg, это так, мы это фиксируем. Это нагнетание напряженности, попытка представить РФ как некую сторону, которая угрожает процессу урегулирования, нельзя исключать, что это камуфляж для прикрытия таких агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве, агрессивны в смысле желания решить силой ситуацию в Донбассе», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

На вопрос журналистов о том, видит ли РФ концентрацию войск на украинской стороне, пресс-секретарь ответил, что детализацию оставляет для военных, а сам может сказать об общем фоне.

«Количество провокаций растет, они осуществляются с применением вооружения, которое поставляет НАТО, это идет в нарушение минских договоренностей», — ответил Песков на вопрос о том, что подразумевается под общим фоном.

При этом он подчеркнул, что любые перемещения российских войск внутри российской территории не представляет угрозы и не должно вызывать вопросов. Он отметил, что речь идет об учениях, как плановых, так и внеплановых.