В WhatsApp ввели новую функцию

В версии мессенджера WhatsApp для Android ввели новую функцию. Как сообщает WABetaInfo, теперь пользователи будут получать уведомления о реакциях на их сообщения.

Отмечается, что нововведение разработчики добавили в необязательном обновлении 2.21.24.8. Функция позволяет пользователям в WhatsApp реагировать на сообщения собеседников различными смайликами.

Похожая возможность уже давно доступна пользователям соцсети Facebook и мессенджера Facebook Messenger. В приложении это несколько разных реакций, вроде одобрения, негодования и смеха.

В WABetaInfo уточнили, что раньше WhatsApp не планировал уведомлять пользователей о реакции на сообщения, но позже компания начала разрабатывать эту функцию для iOS, а теперь внедрила нововведение и для пользователей Android. По словам источника, уже в следующем обновлении мессенджера функция станет доступна для всех пользователей.