Лукашенко о закрытии границы с Польшей: Как они будут общаться с Россией, Китаем, вообще с востоком?

Евросоюз по-прежнему не желает идти на контакт по проблеме беженцев, находящихся на белорусско-польской границе. Об этом заявил в понедельник президент Беларуси Александр Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

«Я жду, когда ЕС ответит на вопрос по 2 тыс. беженцев. У нас же в этом лагере около 2 тыс. беженцев. Я просил, чтобы они [Евросоюз и, в частности, ФРГ] их забрали. Они сказали, [и.о. канцлера Германии Ангела] Меркель мне пообещала, на уровне Евросоюза рассмотрят эту проблему, — сказал белорусский лидер, принимая с докладом губернатора Гродненской области Владимира Караника и помощника по этому региону Юрия Караева. — Так не рассматривают даже. И даже то, что она мне пообещала, решено было в ЕС, — [были определены] контактные лица. Они на контакт даже не выходят. Министр иностранных дел Беларуси [Владимир] Макей им звонит: «Давайте будем работать в этом ключе!» — Да мы там в командировке, еще где-то и прочее».

Также Лукашенко предупредил польскую сторону о последствиях угроз, в том числе связанных с закрытием границы. «Это уже, наверное, больше обращение к полякам. Вы, наверное, слышите, что раздаются постоянно угрозы со стороны этих диких политиков и руководителей Польши: границу закроем, «Кузницу» закроют — погранпереход железнодорожный. И так далее, и тому подобное, — отметил белорусский лидер. — Я в этом плане только могу сказать: закроют — пожалуйста. Если удобнее, закрывайте. Но надо прежде подумать, как они будут общаться с Россией, Китаем, вообще с востоком. Поедут через Донбасс, а там ребята резкие. Они их быстро отстроят».

Он также заявил, что не хочет противостояния на белорусско-польской границе, которое может быть чревато военным конфликтом. «Надо в этом плане достучаться до поляков, до каждого поляка, и показать им, что мы не варвары, мы не хотим противостояния, нам оно не нужно, — сказал Лукашенко. — Потому что мы понимаем: если мы тут палку перегнем, войны не избежать. А это будет катастрофой».

По его словам, белорусская сторона «умышленно, специально никого через границу не перебрасывает». «Но этих бедолаг мы будем защищать настолько, насколько это возможно», — заявил глава государства.

Лукашенко сообщил, что Беларуси будет требовать от Германии забрать беженцев, но готова решить проблему и в одиночку.