Сержа Саргсяна вызвали в антикоррупционный комитет

Экс-президент Армении Саргсян вызван на допрос в антикоррупционный комитет в качестве обвиняемого, передает РИА Новости со ссылкой на его адвоката.

«Из Антикоррупционного комитета получено приглашение на допрос Сержа Саргсяна в качестве обвиняемого (по делу о получении взятки в период нахождения в должности президента от предпринимательницы Сильвы Акопян — ред.)», — написал адвокат Саргсяна Амрам Макинян.

По его словам, Саргсян на основании показаний Сильвы Амбарцумян уже допрашивался два года тому назад в качестве свидетеля.

«Каких-либо новых обстоятельств по делу за этот период выявлено не было», — отметил Макинян.

Он считает, что дело имеет политический подтекст.