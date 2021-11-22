Турция может обзавестись собственным авианосцем, построенным совместно с Испанией



Турция может обзавестись собственным авианосцем, по крайней мере такие планы у Анкары имеются. Вопрос строительства авианесущего корабля поднимался во время визита в Турцию делегации испанского правительства.

Испания предложила Турции помощь в строительстве авианосца. Такое предложение сделал испанский премьер Педро Санчес во время переговоров с турецким президентом Рэджепом Тайипом Эрдоганом. По имеющейся информации турецкий лидер дал предварительное согласие, заявив, что у его страны имеется опыт сотрудничества с Испанией, и «они договорились». Кроме строительства авианосца, стороны также намерены обсудить строительство новых субмарин для турок.

Как сообщает портал Military.com, испанцы предложили построить авианесущий корабль водоизмещением больше, чем достраиваемый для турецкого флота универсальный десантный корабль (УДК) L 400 Anadolu, строительство которого ведется на турецкой верфи, но при помощи испанского судостроительного объединения Navantia.

Отметим, что полное водоизмещение УДК L 400 Anadolu составляет 28000 тонн, наибольшая длина 232 метра. Изначально он проектировался под американские палубные истребители пятого поколения F-35B, но после отказа США их поставлять турки заявили о намерении разместить на его борту новые ударные беспилотники Bayraktar TB3, специально разработанные для применения с палубы.

В случае строительства нового авианосца, который будет больше Anadolu, перед турками опять встанет вопрос с палубной авиацией, а выбор в мире палубных самолетов не такой уж и большой. Но это вопрос будущего, пока окончательного ответа Анкара на предложение испанцев не дала.