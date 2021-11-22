Талибы запретили телешоу с участием женщин

«Талибан» запретил телевизионные программы с участием женщин, соответствующая директива вышла в ночь на 22 ноября, передает India Today.

Под запретом оказались сериалы и программы, противоречащие ценностям Ислама. Кроме женщин, запрещены программы, в которых изображается пророк Мухаммед.

«Это не правила, а религиозные принципы», — пояснил официальный представитель афганского министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока Хакиф Мохаджир.

Директива при этом не запрещает женщинам заниматься журналистикой, однако они должны появляться в кадре в хиджабах.

За последние 20 лет в Афганистане были созданы десятки телеканалов, в том числе развлекательных. В частности, в стране производят местный вариант вокального конкурса «Американский идол», музыкальные клипы, показывают турецкие и индийские сериалы.

С 1996 по 2001 годы, когда талибы были у власти, в Афганистане были запрещены телевидение, кино и другие развлечения. Владельцев видеоплееров подвергали публичной порке.

Ранее сообщалось, что на востоке Афганистана, в провинции Лангман, вооруженные противники «Талибана» начали партизанскую войну, «чтобы обеспечить справедливость в стране и положить конец оккупации».

Борцы с талибами отметили, что поддерживают Фронт национального сопротивления, возглавляемый Ахмадом Масудом.